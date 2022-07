+++ GERÜCHTE +++

Ibrahimović vor Verlängerung

Der schwedische Fußball-Oldie Zlatan Ibrahimović steht einem Medienbericht zufolge vor einer Verlängerung beim italienischen Meister AC Mailand. Der 40-Jährige werde am Montag seinen Vertrag unterschreiben, die offizielle Verkündung durch den Verein könnte aber auf Dienstag rutschen, berichtete die »Gazzetta dello Sport« am Sonntag. Ibrahimović binde sich demnach für ein weiteres Jahr an die Rossoneri. Immer wieder tauchen Fragen auf, wie lange der Schwede noch als Profi auf dem Platz stehen will.