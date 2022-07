Der 30-Jahre alte Verteidiger spielte von 2005 bis 2019 beim ukrainischen Spitzenklub Schachtjor Donezk und gewann in dieser Zeit zweimal den Meistertitel. In seiner ersten Saison nach dem Wechsel nach Moskau wurde er zum Spieler der Saison gewählt. Sein Vertrag in Russland lief noch bis 2024. Für die Nationalmannschaft kam Ordets bislang zwölfmal zum Einsatz und erzielte einen Treffer.

+++ GERÜCHTE +++

Premier-League-Aufsteiger Fulham will Wolfsburgs Mbabu

Rechtsverteidiger Kevin Mbabu vom VfL Wolfsburg steht nach Informationen des »Kicker« vor einem Wechsel zu Premier-League-Klub FC Fulham. Rund sechs Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen sollen an die Niedersachsen fließen. Die Verhandlungen seien bereits weit fortgeschritten.