+++ GERÜCHTE +++

Chelsea bietet Rekordsumme für Leicester-Verteidiger

Bald schließt das Transferfenster – und der FC Chelsea ist mit seiner Kaderplanung noch nicht am Ende. Wie RMC Sport, »The Athletic« und Transferinsider Fabrizio Romano berichten, steht der Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Wesley Fofana. Der 21-Jährige steht derzeit noch bei Premier-League-Konkurrenten Leicester unter Vertrag. Den Berichten zufolge haben sich die Parteien auf eine Ablösesumme in Höhe von rund 88 Millionen Euro geeinigt. So teuer war bislang noch kein Innenverteidiger. Den bisherigen Rekord hält Harry Maguire. Manchester United zahlte 2019 rund 87 Millionen Euro für den Abwehrspieler. Abgebender Verein war auch damals Leicester.