Medien: Gladbach vor Verpflichtung von Farke als Trainer

Daniel Farke steht Medienberichten zufolge dicht vor einem Engagement als Trainer des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Nach der überraschenden Absage von Lucien Favre deute alles auf eine Verpflichtung des 45-Jährigen hin, schrieben die »Rheinische Post« und der »Kicker« am Samstag. Farke hatte sich durch die Arbeit bei Norwich City einen Namen gemacht, zweimal führte er den Klub in die englische Premier League. Zuletzt hatte er bei FK Krasnodar in Russland angeheuert, den Job aber nach kurzer Zeit wegen der russischen Invasion in die Ukraine aufgegeben.