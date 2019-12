Zlatan Ibrahimovic steht wohl kurz vor der Rückkehr zum AC Mailand. Wie Sky Sports und der Guardian berichteten, soll der Schwede einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnen, der eine Option auf Vertragsverlängerung enthält. Ibrahimovic sei bereits auf dem Weg nach Mailand, wo noch letzte Details geklärt werden müssten. Bis Samstagnachmittag soll der ehemalige Nationalspieler dort vorgestellt werden.

Der 38 Jahre alte Stürmer spielte bereits zwischen 2010 und 2012 für den italienischen Traditionsklub und absolvierte 85 Spiele, in denen er 56 Tore erzielte und 24 Vorlagen beisteuerte. In dieser Zeit wurde er zweimal Fußballer des Jahres in Italien und Torschützenkönig. Nun soll er Mailand aus dem Mittelmaß helfen: Die Italiener stehen derzeit auf Tabellenplatz elf und gingen zuletzt gegen Champions-League-Achtelfinalisten Atalanta Bergamo 0:5 (0:1) unter.

Zuletzt hatte Ibrahimovic Mitte November nach zwei Spielzeiten den US-Klub Los Angeles Galaxy verlassen.