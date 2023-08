Draxlers Vertrag bei PSG läuft noch bis zum Sommer 2024. In Paris spielt der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler schon länger keine Rolle mehr. In der vergangenen Saison hatte ihn PSG an Benfica Lissabon verliehen, wo er sich allerdings auch nicht durchsetzen konnte.

Seit seiner Rückkehr nach Paris trainiert der frühere Schalker und Wolfsburger nicht mit der ersten Mannschaft, sondern mit einer Gruppe von aussortierten Profis.

Klopp läst Salah nicht nach Saudi-Arabien gehen

Die Tür für einen Transfer des ägyptischen Torjägers vom englischen Fußball-Traditionsklub FC Liverpool nach Saudi-Arabien bleibt geschlossen. »Es gibt aus meiner Sicht nichts darüber zu erzählen – Mo Salah ist ein Liverpool-Spieler«, sagte Teammanager Jürgen Klopp am Freitag.