+++ GERÜCHTE +++

Dybala wohl zu AS Rom

Sein Vertrag bei Juventus Turin war Ende Juni ausgelaufen, seitdem gibt es viele Gerüchte um Paulo Dybala. Wie mehrere Medien und Transferexperte Fabrizio Romano berichten, schließt sich der 28-jährige Flügelstürmer AS Rom an. Im vergangenen Herbst standen die Zeichen bei Dybala noch auf Verlängerung in Turin, der Klub zog das Angebot aber dann zurück.