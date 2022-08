+++ GERÜCHTE +++

Draxler und Kehrer in Paris aussortiert

Der französische Meister Paris Saint-Germain droht den deutschen Nationalspielern Julian Draxler und Thilo Kehrer einem Bericht der Zeitung »L'Équipe« zufolge mit Einsätzen in der zweiten Mannschaft. Betroffen seien neben den Transfer-Kandidaten Draxler und Kehrer etliche weitere Profis, die PSG loswerden will, berichtete die Zeitung. Sollten diese Spieler bis zum 1. September keinen neuen Klub gefunden haben, gebe es inzwischen die Überlegung, ihnen notfalls Spielpraxis in der zweiten Mannschaft von PSG zu geben, die in der fünften Liga in Frankreich antritt.