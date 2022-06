+++ Fußball-Transferticker +++ Real holt Tchouaméni – Nagelsmann telefoniert offenbar mit Mané

Die Ablösesumme gab der Verein zwar nicht bekannt. Das Fachblatt »AS« und andere spanische Medien berichteten aber unter Berufung auf Vereinskreise, Real werde an den Klub aus dem Fürstentum 80 Millionen Euro überweisen – zuzüglich erfolgsabhängiger Boni in Höhe von bis zu 20 Millionen. Real hatte für die Verpflichtung von PSG-Star Kylian Mbappé einen dreistelligen Millionenbetrag allein als Handgeld zur Seite gelegt. Nachdem er dann aber doch in Paris verlängerte , wurden die Ressourcen frei für Tchouaméni.