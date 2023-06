+++ Fußball-Transferticker +++ Nagelsmann verhandelt offenbar mit Paris Saint-Germain

Nagelsmann musste Ende März bei den Bayern gehen, für ihn übernahm Thomas Tuchel. Die Bayern schieden dann aus dem Pokal und der Champions League aus. Am letzten Bundesliga-Spieltag feierten sie zumindest die elfte Meisterschaft in Folge. In Frankreich hat PSG eine ähnliche Ausnahmerolle inne wie die Bayern in der Bundesliga, das Team wurde gerade erneut Meister, und doch gilt die Saison als Enttäuschung, weil das eigentliche Ziel klar verfehlt wurde: der Champions-League-Titel. In dem Wettbewerb scheiterte Paris bereits im Achtelfinale. Gegner: der von Nagelsmann trainierte FC Bayern.