Zuvor hatte der »Telegraph« berichtet, dass Trapp dem Premier-League-Club doch zu teuer sei. United wolle nicht die von Frankfurt geforderten 25 Millionen Euro zahlen. Demnach konzentriere sich Manchester nun auf den slowakischen Nationalkeeper Martin Dubravka, 33, von Newcastle United.

+++ GERÜCHTE +++

Gladbach wohl an Flügelspieler dran

Kurz vor Ende des Transferfensters will Bundesligist Borussia Mönchengladbach wohl seinen Kader noch mal verbreitern. Laut »RMC Sport« ist Gladbach an Flügelstürmer Franck Honorat interessiert. Der 26-Jährige spielt derzeit beim französischen Erstligisten Stade Brest. In einem ersten Anlauf soll Gladbach rund zehn Millionen Euro geboten haben – angeblich zu wenig in den Augen der Franzosen.