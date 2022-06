+++ FIX +++

Real Madrid verabschiedet Kapitän Marcelo am Montag

Marcelos Abschied von Champions-League-Sieger Real Madrid ist nun auch offiziell. Wie der spanische Meister bekannt gab, wird der Kapitän am Montag auf einer Presseveranstaltung, wo er auch eine Abschiedsrede halten soll, nach 15 Jahren im Trikot der Königlichen verabschiedet. Der brasilianische Linksverteidiger (34) hatte bereits nach seinem fünften Triumph in der Königsklasse am 28. Mai gegen den FC Liverpool (1:0) seinen Abschied verkündet.