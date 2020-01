+++ Fixer Wechsel+++

Marin verlässt Belgrad

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marko Marin wechselt von Roter Stern Belgrad nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli. Wie der Klub aus Dschidda auf Twitter mitteilte, werde der Mittelfeldspieler vorbehaltlich eines erfolgreichen Medizinchecks einen Vertrag unterschreiben.

أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين (30 عاماً)، قادماً من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة. pic.twitter.com/TOb1IsWBNu — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 5, 2020

Der Wechsel des 30-Jährigen löste in der serbischen Hauptstadt große Überraschung aus. "Roter Stern verkauft seinen besten Spieler", hieß es beim Staatssender RTS. Marin wechselte 2018 zum früheren Europapokalsieger, in dieser Saison traf er mit seinem Klub in der Gruppenphase der Champions League auf Bayern München, beide Spiele gingen klar verloren.

Zuvor hatte Marin in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen gespielt, bevor er zum FC Chelsea wechselte und an mehrere Klubs in Europa verliehen wurde. Zwischen 2008 und 2010 bestritt er 16 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Al-Ahli wird aktuell vom Schweizer Coach Christian Gross trainiert.

Rexhbecaj verstärkt Köln

Zwei Tage nach der Ausleihe von Angreifer Mark Uth (Schalke 04) gab der 1. FC Köln am Sonntag bekannt, dass auch Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung bis Sommer 2021 ausgeliehen wird. Der 22-Jährige wird am Sonntagabend im FC-Trainingslager im spanischen Benidorm erwartet.

Rexhbecaj kam bei den Wolfsburgern in dieser Saison nur jeweils einmal im DFB-Pokal und in der Europa League zum Einsatz.

Der FC hatte am Freitag erklärt, sich in der Wintertransferperiode von den Spielern Louis Schaub, Niklas Hauptmann, Vincent Koziello und Matthias Bader trennen zu wollen.