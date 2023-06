Die Bayern versuchen wohl, den Franzosen durch Min-jae Kim von der SSC Neapel zu ersetzen. Zwischen dem südkoreanischen Innenverteidiger und den Münchnern soll bereits eine mündliche Einigung bestehen.

Kimmich zu teuer für Barcelona

Ein anderer Spieler bleibt dem deutschen Rekordmeister dafür wohl erhalten: Joshua Kimmich. Der wurde zuletzt mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht Präsident Joan Laporta hat einen Transfer nun aber ausgeschlossen. »Aus wirtschaftlichen Gründen« habe man einen Wechsel des Profis vom FC Bayern München »nicht in Betracht gezogen«, sagte Laporta in einem Interview des katalanischen TV-Senders TV3. Das Gleiche gelte für Martín Zubimendi vom Liga-Rivalen Real Sociedad. Auf der Suche nach einem Nachfolger für Sergio Busquets sollen die Katalanen auch am 24-Jährigen interessiert gewesen sein.