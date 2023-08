+++ Fußball-Transferticker +++ Neymar soll keine Zukunft mehr bei PSG haben

RB verpflichtet offenbar Abwehrspieler Lukeba

RB Leipzig kann offensichtlich seinen Wunschtransfer für die Abwehr tätigen. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Franzose Castello Lukeba bereits an diesem Donnerstag zum Medizincheck in Leipzig erwartet. Um den 20-jährigen Nachwuchs-Auswahlspieler Frankreichs bemühen sich die Leipziger seit Wochen. Nachdem RB sich mit dem Profi einig geworden war, scheiterten die Verhandlungen an den Ablöseforderungen seines Klubs Olympique Lyon. Mittlerweile soll sich die Summe auf rund 35 Millionen Euro belaufen.