Jüngst hatte sich sogar der französische Präsident Emmanuel Macron eingeschaltet, um Mbappé von einem Verbleib bei PSG zu überzeugen.

Kim schon bei Medizincheck

Der Transfer von Abwehrspieler Kim Min-jae zum FC Bayern München soll einem Sky-Bericht zufolge in Kürze abgeschlossen werden. Am Donnerstag werde der Südkoreaner in seiner Heimat den Medizincheck beenden, berichtete der TV-Sender. Die Ärzte des deutschen Fußball-Rekordmeisters seien bereits in Asien eingetroffen. Für den Innenverteidiger des SSC Neapel werde der FC Bayern die festgeschriebene Ablöse von rund 50 Millionen Euro zahlen.