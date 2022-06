Bale verabschiedet sich von Real-Fans

In einem Post in den sozialen Medien hat sich Gareth Bale für seine Zeit bei Real Madrid bedankt. Der Vertrag des 32 Jahre alten Flügelspielers, der 2013 von Tottenham Hotspur zu Real wechselte, läuft im Sommer aus. In der abgelaufenen Saison reichte es in Madrid nur für sieben Kurzeinsätze.