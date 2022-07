Aktuell steht Clauss bei RC Lens unter Vertrag, dieser läuft noch bis 2023. Bei OM würde Clauss Champions League spielen können.

Stuttgart holt Vagnoman aus Hamburg

Bundesligist VfB Stuttgart hat Josha Vagnoman vom Hamburger SV verpflichtet. Wie der Verein bekannt gab, hat der aktuelle U21-Nationalspieler einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Medienberichten zufolge erhält der HSV eine Ablöse von 3,7 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

»Josha kann auf den Außenbahnen sowohl defensiv als auch mit einer offensiveren Ausrichtung eingesetzt werden. Er ist mit seinem Profil einer der interessantesten Spieler, die es in Deutschland in diesem Altersbereich gibt«, sagte Sportdirektor Sven Mislintat. Der 21 Jahre alte Außenverteidiger Vagnoman bestritt insgesamt 61 Zweitligaspiele für den HSV und erzielte dabei fünf Tore. Bereits am Samstag fährt der gebürtige Hamburger mit seinen neuen Mannschaftskollegen ins Trainingslager im Allgäu.