+++ Fußball-Transferticker +++ Real holt Joselu zurück nach Madrid, Benfica wirbt um Weltmeister Di María

Real holt Joselu nach elf Jahren zurück

Der in Stuttgart geborene spanische Fußball-Nationalspieler Joselu wechselt nach seinen furiosen Auftritten in der Nations League zu Rekordmeister Real Madrid. Am Montag gaben die Königlichen die Verpflichtung des 33 Jahre alten Stürmers bekannt. Joselu wird zunächst von Absteiger Espanyol Barcelona für ein Jahr ausgeliehen, anschließend besteht eine Kaufoption. Bei den Madrilenen soll er helfen, die Lücke zu schließen, die Torjäger Karim Benzema mit seinem Abgang nach Saudi-Arabien hinterlässt.