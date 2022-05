+++ Fußball-Transferticker +++ Lewandowski offenbar bei Real Madrid angeboten

Robert Lewandowski steht bei Bayern München vor dem Abgang, doch ob er schon in diesem Sommer geht oder erst danach, ist noch offen – genau wie die Frage, wohin es den Polen ziehen wird. Der Stürmer will den Klub verlassen, die Verantwortlichen der Bayern verweisen auf seinen bis 2023 laufenden Vertrag. Er wird vom FC Barcelona umworben, jetzt könnte auch noch Real Madrid ins Spiel kommen.

Wie der spanische Radiosender »Cadena SER« berichtet, soll Lewandowski von seinem Berater Pini Zahavi in Madrid angeboten worden sein. Laut dem Bericht soll es von den Verantwortlichen aber noch keine Zu- oder Absage gegeben haben. Zuvor hatte die »AS« berichtet , dass Lewandowski nach der überraschenden Absage von Kylian Mbappé an die Königlichen als Ersatz-Kandidat für die Offensive infrage komme.

Der französische Rekordmeister Paris Saint-Germain hat der »L'Équipe« zufolge ein Auge auf Pep Guardiola geworfen. Der Trainer, der gerade mit Manchester City den Titel in der Premier League feierte, hat noch einen Vertrag bis 2023 – die Verpflichtung Guardiolas sei der Traum der PSG-Bosse, schreibt die Zeitung. Die Hoffnungen auf Guardiola haben demnach auch direkten Einfluss auf den aktuellen Trainer und dessen Amtszeit in Paris: Nachdem es lange nach einer Trennung von Mauricio Pochettino ausgesehen hatte, könnte dieser laut »L'Équipe« nun doch noch ein Jahr bleiben. Bis der Traumtrainer kommt.

Beide Klubs pochten auf einen gültigen Vertrag, Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic befürchtete eine juristische Auseinandersetzung mit dem BVB. »Ich weiß noch nicht, was passiert«, hatte Lotka noch nach der Relegation gegen den Hamburger SV gesagt, in der die Berliner den Klassenerhalt sicherten.

Der Zwist zwischen dem BVB und Hertha BSC um Torwarttalent Marcel Lotka ist wohl entschieden. Wie »transfermarkt.de« und »Kicker« berichten, lässt Hertha Lotka zu Borussia Dortmund wechseln. Bereits am 1. März hatten beide Klubs den Wechsel von Lotka ins Reserve-Team des BVB offiziell verkündet. Nach seinen guten Leistungen in der Bundesliga kämpfte Hertha Anfang Mai aber doch um den 20-jährigen polnischen Junioren-Nationaltorwart.

Haaland offenbar zur Unterschrift in Manchester eingetroffen

Die Unterschrift von Starstürmer Erling Haaland beim englischen Meister Manchester City steht einem Bericht der BBC zufolge kurz bevor. Der 21-jährige Norweger, dessen Wechsel von Borussia Dortmund nach England feststeht, sei in Manchester eingetroffen, um die »Details zu finalisieren«, hieß es in einem Bericht des britischen Senders. Im Anschluss geht es für Haaland mit Norwegen in der Nations League weiter, am 2. Juni trifft er mit seinem Nationalteam auf Serbien.