+++ Fußball-Transferticker +++ Der Lewandowski-Poker geht in die nächste Runde

Erfolgstrainer Baumgart bleibt offenbar länger in Köln

Steffen Baumgart soll einem Medienbericht zufolge seinen Vertrag als Trainer beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln verlängern. Wie die »Bild« berichtet, soll ein unterschriftsreifer neuer Vertrag mit einer Laufzeit bis 2025 vorliegen. Der 43-Jährige war im vergangenen Jahr vom SC Paderborn nach Köln gekommen und hatte den Klub in seiner Premieren-Saison ins internationale Geschäft geführt. Der FC spielt als Siebter der abgelaufenen Meisterschaft in der kommenden Saison in der Conference League. Baumgarts Vertrag in Köln läuft noch bis 2023.