Modrić bleibt wohl bei Real

Luka Modrić will einem Bericht von »As« zufolge eine weitere Saison bei Real Madrid dranhängen und auch in Kroatiens Nationalmannschaft bis zu EM im kommenden Jahr weitermachen. Eine Quelle dafür nannte das spanische Sportblatt am Donnerstag nicht. Modrić hatte seine Zukunft in der Auswahl nach der Niederlage im Elfmeterschießen am Sonntag im Finale der Nations League gegen Spanien offen gelassen. Der 166-malige Nationalspieler wird am 9. September 38 Jahre alt.