Der 26-Jährige hat bei Inter noch Vertrag bis Sommer 2024 und wird von den Mailändern nun zum vierten Mal verliehen.

Lazaro war im Sommer 2019 um eine Ablösesumme von 22 Millionen Euro von Hertha BSC nach Mailand gewechselt, hat sich bei Inter aber nicht durchsetzen können. Inter verlieh den Flügelspieler in der Saison 2020/2021 an Gladbach.

Ramsey geht zu Favre

Der walisische Nationalspieler Aaron Ramsey läuft künftig für OGC Nizza auf. Dies teilte der vom früheren Bundesliga-Coach Lucien Favre trainierte französische Erstligist am Montagabend mit. Eine Woche zuvor hatte der 31-Jährige seinen Vertrag bei Juventus Turin aufgelöst. Die Liga startet in Frankreich am kommenden Wochenende in die neue Saison.