»Mein Englisch ist eigentlich ganz gut, very good. Ich kann mich verständigen, es ist besser geworden über die Jahre«, fügte Kruse hinzu. Der Offensivspieler wird schon länger mit einem Wechsel in die Major League Soccer (MLS) in Nordamerika in Verbindung gebracht, da sein elfjähriger Sohn in Florida lebt. »Wenn man jedes Jahr in Amerika ist, auch mal sechs Wochen. Irgendwann lernt man es einfach«, sagte Kruse.