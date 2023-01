Ein Engagement bei Angel City FC im vergangenen Jahr war schnell vorbei. »Die Erfahrung in den USA hat mich weitergebracht, aber wir waren einfach zu weit weg. Die Kinder haben ihre Großeltern, Onkel sowie Tanten und Cousins sehr vermisst.«

+++ FIX +++

Bochum leiht Eigengewächs an Wolfsberg aus

Der VfL Bochum hat Abwehrspieler Tim Oermann bis zum Saisonende an den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC ausgeliehen. Das 19 Jahre alte Eigengewächs kam in dieser Spielzeit in vier Bundesliga-Partien für den VfL zum Einsatz.