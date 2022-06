Der niederländische U21-Nationalspieler Sven Botman steht vor einem Wechsel in die Premier League. Nach Berichten englischer Medien soll Newcastle United bereit sein, eine Sockelablöse von knapp 40 Millionen Euro an Botmans Klub OSC Lille zu überweisen. Der Innenverteidiger wurde in der Jugend von Ajax Amsterdam ausgebildet und war im Sommer 2020 in die Ligue 1 gewechselt.

