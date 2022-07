+++ GERÜCHTE +++

AC Mailand lässt sich De Ketelaere 32 Millionen Euro kosten

Der italienische Fußballmeister AC Mailand verpflichtet laut Medienberichten in Italien für 32 Millionen Euro den 21-jährigen Belgier Charles De Ketelaere vom FC Brügge. Dazu sollen noch drei Millionen Euro an möglichen Bonuszahlen kommen. Der offensive Mittelfeldspieler soll in Mailand bis 2027 unterschreiben und 2,2 Millionen Euro netto pro Saison verdienen. Der Belgier wird voraussichtlich am Montag seinen Medizincheck bei den Rossoneri absolvieren und anschließend den Vertrag unterschreiben.