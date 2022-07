Zuletzt gab es Berichte, Suárez sei dem Bundesligisten Borussia Dortmund als Ersatz für den schwer erkrankten Sébastien Haller (Hodentumor) angeboten worden.

Wolfsburg verkauft Rechtsverteidiger Mbabu nach England

Der Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu wechselt vom Bundesligisten VfL Wolfsburg zum englischen Premier-League-Aufsteiger FC Fulham. Das gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt. »Kevin ist ein Spieler, den wir seit mehreren Jahren verfolgen«, sagte Fulhams Mitbesitzer und Vizepräsident Tony Khan. »Neben seiner großen Erfahrung bringt er großartige physische Qualitäten in unseren Klub ein. Und er ist entschlossen, sich in der Premier League zu beweisen«.