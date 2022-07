Der 26-Jährige sprach in Las Vegas nach Chelseas 2:1 im Freundschaftsspiel gegen Club America, bei dem Werner das Führungstor erzielt hatte: »Es ist klar, dass ich mehr spielen will, und ich sollte mehr spielen, um für die WM gut in Form zu sein und auch eine Chance zu haben, bei der WM zu spielen.« Am wichtigsten sei es, »dass ich glücklich bin. Ich bin glücklich, wenn ich Tore schieße. Das ist Fakt. Deshalb sollte ich mich darum kümmern, alles andere kommt dann schon«.