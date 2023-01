Schon im Sommer hatte der in dieser Saison bislang torlose Kittel kurz vor einem Wechsel in die USA gestanden. Ein neuer Vertrag kam dann aber doch nicht zustande. Wie weiter berichtet wurde, will der HSV Kittel allerdings nur gegen eine Ablöse ziehen lassen und gleichzeitig einen adäquaten Ersatz verpflichten. Der Tabellenzweite startet am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig in die zweite Saisonhälfte.