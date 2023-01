+++ Fußball-Transferticker +++ Union soll vor Verpflichtung von Isco stehen

Delaney kam für Werder Bremen und Borussia Dortmund insgesamt zu 107 Einsätzen, in denen ihm elf Tore gelangen. Mit dem BVB gewann er 2021 den DFB-Pokal. Für Dänemarks Nationalmannschaft bestritt er 72 Länderspiele, eins davon bei der WM in Katar.

Ex-Schalker McKennie wechselt nach Leeds

Weston McKennie verlässt den italienischen Rekordmeister Juventus und wechselt leihweise in die englische Premier League. Der ehemalige Schalker unterschrieb bei Leeds United einen Vertrag bis zum Saisonende, wie der vom Abstieg bedrohte Tabellen-15. am Montagabend mitteilte. 2020 war der 24 Jahre alte US-Nationalspieler für 20,5 Millionen Euro zu Juventus gewechselt und stand in bislang 96 Pflichtspielen für die Turiner auf dem Platz.