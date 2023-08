+++ GERÜCHTE +++

Pavard meldet sich beim FC Bayern krank

Der abwanderungswillige Abwehrspieler Benjamin Pavard fehlte am Mittwoch im Training des FC Bayern München. Der Klub gab an, dass der Franzose krankheitsbedingt gefehlt habe. Pavard will den Rekordmeister noch unbedingt in diesem Sommer verlassen. Sein Vertrag in München läuft noch ein Jahr.