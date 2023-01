Moukoko spielt seit 2016 für Borussia Dortmund und wurde 2020 Profi. Er ist mit 16 Jahren und einem Tag der bislang jüngste Bundesliga-Spieler und mit 16 Jahren und 23 Tagen auch der jüngste Torschütze in der Geschichte der Liga.

Nübel glaubt derzeit nicht an Bayern-Wechsel, schließt ihn aber auch nicht aus

In der Debatte um einen Ersatz für den verletzten Manuel Neuer beim FC Bayern München hat Leihspieler Alexander Nübel seine Wertschätzung für die AS Monaco ausgedrückt. »Es ist normal, dass es Gerüchte gibt, weil ich von den Bayern an die AS Monaco ausgeliehen bin. Dort habe ich einen Vertrag bis 2025. Aber ich bin ein Spieler der AS Monaco und das ist das Wichtigste«, sagte der 26 Jahre alte Torwart.