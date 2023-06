Makkabi spielt damit erstmals in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. In der Auslosung am 18. Juni ist ein Erst- oder Zweitligist als Kontrahent garantiert. Gespielt wird die erste Runde vom 11. bis 14. August. Fast 210.000 Euro sind zudem ein beachtlicher finanzieller Fixbetrag für TuS Makkabi.

Randale in Halberstadt, Siebtligist verpasst Überraschung

Unmittelbar nach Spielende des Pokalendspiels des sachsen-anhaltischen Fußballverbandes zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem Halleschen FC ist es unterdessen im Stadion in Halberstadt zu Auseinandersetzungen gekommen. Mehrere Hundert Fans des HFC betraten nach Abpfiff das Spielfeld – der Großteil, um mit ihrer Mannschaft zu feiern, wie die Polizei mitteilte. Einige Personen hätten jedoch versucht, gegnerische Fans zu attackieren.