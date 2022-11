Die deutschen Fußballerinnen haben sich im zweiten Testspiel auf ihrer USA-Reise den gastgebenden Weltmeisterinnen geschlagen geben müssen. Drei Tage nach dem 2:1-Sieg in Fort Lauderdale unterlagen die Vize-Europameisterinnen am Sonntagabend in Harrison bei New York den Amerikanerinnen 1:2 (1:0).