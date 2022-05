Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

US Soccer wird den Angaben zufolge die eigenen Prämienanteile der von der Fifa für die kommende WM der Männer (insgesamt 440 Millionen US-Dollar) und die der Frauen (60 Millionen US-Dollar) bereitgestellten Preisgelder zusammenführen, zehn Prozent abziehen – und den Rest zu gleichen Teilen an die 46 Spielerinnen und Spieler weiterreichen. Für den WM-Zyklus 2026/2027 verdoppelt sich der Verbandsanteil vor der Aufteilung auf 20 Prozent.

»Es ist historisch und ich denke, es wird viele andere Dinge im Sport auslösen, nicht nur in den USA, sondern weltweit«, so Purce. »Aber mein Vater hat mir immer gesagt, dass man nicht dafür belohnt wird, wenn man das tut, was man eigentlich tun sollte – und das ist, Männer und Frauen gleich zu bezahlen«, sagte Purce, die sich auch für gleiche WM-Prämienzahlungen durch den Weltverband Fifa aussprach. »Ich vergebe also keine goldenen Sterne, aber ich bin dankbar für diese Leistung und für all die Menschen, die sich zusammengetan haben, um sie zu ermöglichen.«