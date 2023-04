Valverdes Umfeld erklärte in einem Statement, aus dem die Zeitung »Marca« zitierte, Baena habe sich in zurückliegenden Partien mehrfach provozierend gegenüber Valverde geäußert. »Fede hat nie Probleme mit irgendjemandem. In diesem Fall ging es um etwas sehr Ernstes, das schon länger zurückliegt«, zitierte das Blatt. Der Radiosender »Cadena Ser« berichtete unter Berufung auf das Umfeld des Real-Spielers, Baena habe Valverde zuvor beleidigt und sich unter anderem über dessen jüngst geborenen zweiten Sohn lustig gemacht. Baena wies das zurück. »Es ist völlig unwahr, dass ich das gesagt habe«, twitterte er.