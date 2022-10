Der 29-jährige Pogba war Mitte Oktober nach monatelanger Pause wieder ins Training des italienischen Rekordmeisters Juventus eingestiegen. Dieses musste er am Sonntag abbrechen.

Pogba hatte in der Saisonvorbereitung eine Operation nach einer im Training erlittenen Knieverletzung zunächst abgelehnt. Doch die Beschwerden klangen nicht ab, daraufhin entschloss er sich im September zu einem Eingriff am Meniskus. Seit einigen Tagen leide er laut der Zeitung »Le Parisien« zudem unter einer Verletzung am Oberschenkel. Für Juventus stand er in dieser Saison noch nicht auf dem Platz.