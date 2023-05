Torgefährlicher Verteidiger Werder-Legende Per Røntved ist tot

Der frühere dänische Nationalmannschaftskapitän und Profi von Werder Bremen Per Røntved ist tot. Er starb mit 74 Jahren an einer Krebserkrankung, wie der dänische Fußballverband mitteilte.

Røntved verbrachte einen Großteil seiner Vereinskarriere bei Werder und wurde in dieser Zeit zu einer Klubikone. »Außer Beckenbauer kenne ich niemanden, der einen so effizienten und eleganten Libero spielen kann wie Røntved. Dieser Per ist Weltklasse«, soll 1976 sein damaliger Trainer Otto Rehhagel über ihn gesagt haben. Er wurde als erster ausländischer Spieler Kapitän in Bremen und erzielte laut Deutschem Fußball-Bund (DFB) die für einen Verteidiger beeindruckende Quote von 43 Toren in 221 Spielen.