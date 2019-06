Schottland und Argentinien haben sich zum Abschluss der Gruppe D 3:3 (1:0) getrennt. Die schottischen Treffer erzielten Kim Little (19. Minute), Jenny Beattie (49.) und Erin Cuthbert (69.). Milagros Menéndez (74.) und Florencia Bonsegundo (79. und 90.+4) trafen für Argentinien.

Die Ausgangslage vor der Partie war eindeutig: Schottland benötigte zwingend einen Sieg, um weiterhin aufs Achtelfinale hoffen zu können und auch Argentinien hätte bei einem Remis nur noch eine Minichance aufs Weiterkommen gehabt. Bei einem Dreier wären die Südamerikanerinnen hingegen sicher weiter gewesen.

Die Schottinnen begannen entsprechend offensiv. Trainerin Shelley Kerr hatte unter anderem die Torschützin aus dem England-Spiel, Claire Emslie, in die Startelf gestellt. Argentinien wurde nach zögerlichem Beginn mutiger und hielt den Gegner immer häufiger mit situativem Pressing in der eigenen Hälfte beschäftigt.

Die erste Chance der Partie hatte dann auch Argentinien: Marian Larroquette traf per Kopf die Latte, Sole Jaimes von Olympique Lyon scheiterte beim Nachschuss an Schottlands Torfrau Lee Alexander (17. Minute). Fast im Gegenzug schlug Schottland zu: Cuthbert eroberte am gegnerischen Strafraum den Ball und prüfte Vanina Correa mit einem Schuss aus halblinker Position. Der nach vorne abgewehrte Ball landete wieder bei Cuthbert, die in die Mitte zu Little passte - die 28-Jährige vom FC Arsenal vollendete aus kurzer Distanz (19. Minute). Das war auch gleichzeitig der letzte Aufreger in einer intensiven ersten Hälfte.

Nach Wiederanpfiff musste Argentinien nun kommen - doch Schottland traf. Eine Ecke von Caroline Weir schien bereits geklärt, doch über Little kam der Ball zurück auf den rechten Flügel. Weir suchte und fand die in der Mitte eingelaufene Jenny Beattie, deren Kopfball Correa keine Abwehrchance ließ (49.). Ein Kopfball bereitete auch das 3:0 vor: Leanne Crichtons Versuch wurde von Correa noch an den Pfosten gelenkt, den Nachschuss verwandelte die überragende Cuthbert zum 3:0 (69.).

Alles klar? Keineswegs. Erst erzielte Milagros Menéndez (74.) mit einem Schuss aus halblinker Position zum 3:1, dann zog Florencia Bonsegundo einfach mal ab. Der Ball prallte von der Latte gegen die schottische Torfrau Alexander und von dieser ins Tor (79.). Momente vor dem Abpfiff dann große Aufregung: Nach minutenlangem Betrachten der Videobilder entschied Schiedsrichterin Ri Hyang-Ok auf Strafstoß. Bonsegundo verschoss - doch weil Alexander die Linie verlassen hatte, wurde der Elfmeter wiederholt. Nun traf die Argentinierin (90.+4).

Die Südamerikanerinnen müssen mit nun zwei Punkten auf Schützenhilfe in den Gruppen E und F hoffen, um das Achtelfinale zu erreichen. So benötigen sie bei Kamerun - Neuseeland (Donnerstag, 18 Uhr) und Chile - Thailand (Donnerstag, 21 Uhr, beide Partien im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE) jeweils ein Remis, um doch noch weiterzukommen.

Schottland - Argentinien 3:3 (1:0)

1:0 Little (19.)

2:0 Beattie (49.)

3:0 Cuthbert (69.)

3:1 Menéndez (74.)

3:2 Bonsegundo (78.)

3:3 Bonsegundo (90.+4, Foulelfmeter)

Schottland: Alexander - Smith (86. Howard), Corsie, Beattie, Docherty - Little, Crichton, Weir - Evans (86. Brown), Cuthbert, Emslie

Argentinien: Correa - Bravo, Barroso, Cometti, Stabile - Larroquette, Santana (82. Mayorga), Benítez, Bonsegundo - Banini (60. Menéndez), Sole Jaimes (70. Ippolito)

Schiedsrichterin: Ri Hyang-Ok (Nordkorea)

Gelbe Karten: Cuthbert, Weir, Alexander / Larroquette