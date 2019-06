Minuten der VARheit: Mitte der ersten Halbzeit verbrachte Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita mehr Zeit vorm Bildschirm als auf dem Platz. Das ausdauernde Studium der kritischen Szenen hatte allerdings nur eine 50-prozentige Trefferquote zur Folge: Svenja Huths Abseitsposition beim Kopfballtreffer von Alexandra Popp (20. Minute) hätte sie ahnden müssen, beim 2:0 erkannte sie zurecht ein Foul von Evelyn Nwabuoku im Strafraum an Lina Magull - Sara Däbritz verwandelte den Strafstoß sicher (27.).

Das Ergebnis: Auch dank dieser Entscheidungen hat Deutschland seine Achtelfinalpartie gegen Nigeria 3:0 (2:0) gewonnen und steht bei der achten WM zum achten Mal im Viertelfinale. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Bereits nach 50 Sekunden faltete Verena Schweers ihre Mitspielerinnen zusammen. Zu zögerlich war das Zweikampfverhalten der Deutschen direkt nach dem Anpfiff. Das Wachrütteln wirkte: Magull hatte die erste Chance der Partie, vergab aber mit einem Linksschuss aus zehn Metern (6.). Als die Begegnung in Grenoble zu ermüden drohte, kamen die beschriebenen Szenen zum 1:0 und 2:0. Es folgten zahlreiche rustikale Momente, Nigeria war allerdings technisch zu limitiert, um die weiterhin wacklig wirkende deutsche Defensive in Bedrängnis zu bringen.

Keine Marozsán, keine Oshoala: Nicht nur bei den Deutschen fehlte die beste Spielerin, auch Nigeria musste auf seinen Star verzichten. Nach einer Fußblessur im dritten Gruppenspiel gegen Frankreich musste die 24 Jahre alte Asisat Oshoala draußen bleiben. Die beste Angreiferin des Afrikameisters steht beim FC Barcelona unter Vertrag und kam auch im Champions-League-Finale zum Einsatz.

Popps 100: Die schönsten Geschenke macht man sich ja eh selbst. Dachte sich wohl auch Alexandra Popp, die in ihrem 100. Länderspiel zum 1:0 traf. Es war ihr 48. Treffer im Nationaltrikot. Nach der Pause rückte sie wie schon zuvor in diesem Turnier aus der vordersten Reihe ins zentrale Mittelfeld, um die Partie zu beruhigen.

Die zweite Hälfte: Die eingewechselte WM-Debütantin Rasheedat Ajibade sorgte mit einem prächtigen Lauf auf der linken Seite für Aufregung, ihren Flachpass in die Mitte verpasste Desiree Oparanozie nur um eine Fußlänge (50.). Es war der Startschuss einer engagierten Viertelstunde des Außenseiters. Deutschland konterte nur zögerlich, gute Chancen gab es keine bis in die Schlussphase hinein. Da verzog erst Däbritz freistehend (79.), bevor Lea Schüller aus halbrechter Position unhaltbar abschloss (81.) - ihr erstes Turniertor und die Entscheidung in diesem Spiel. Es war das erste Tor der Deutschen in diesem Turnier, dass nicht nach einer Flanke beziehungsweise einem Standard fiel. Sondern einem individuellen Fehler.

Hoch geht immer: In der Gruppenphase hatte Deutschland alle Tore nach Standards oder hohen Bällen erzielt. Überraschenderweise führte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zunächst alle Eck- und Freistöße flach beziehungsweise in solch verwirrenden Varianten aus, dass teilweise selbst die Spielerinnen nicht wussten, wie ihnen geschah. Als dann doch mal eine Ecke hoch in den Strafraum kam, fiel prompt das 1:0.

Die Null steht: Viertes Spiel bei einer WM-Endrunde, zum vierten Mal kein Gegentor - das gelang den deutschen Frauen zuletzt beim Turnier 2007 in China. Acht Tage später war man nach zwei weiteren Zu-Null-Spielen Weltmeister.

Der Jubel bleibt: Zum ersten Mal seit 20 Jahren hatten die Nigerianerinnen die Vorrunde überstanden. Die Freude darüber gehörte zu den bislang schönsten Szenen dieses Turniers.

PARTY LIKE IT'S 1999!



Here's the moment @NGSuper_Falcons found out they're heading to their 1st #FIFAWWC knockout stage in 20 years. ❤️



(via @FIFAWWC_NGA) pic.twitter.com/tdZuu08Bo1 — FOX Soccer (@FOXSoccer) 20. Juni 2019

Ausblick Viertelfinale: Erst in einer Woche geht es für die DFB-Elf weiter, wenn sie am 29. Juni (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Rennes auf den Sieger aus Schweden gegen Kanada trifft. Deren Partie findet am Montag um 21 Uhr statt.

Deutschland - Nigeria 3:0 (2:0)

1:0 Popp (20.)

2:0 Däbritz (27. Foulelfmeter)

3:0 Schüller (82.)

Deutschland: Schult - Gwinn, Doorsoun, Hegering, Schweers (46. Simon) - Huth, Leupolz (46. Bühl), Magull (69. Oberdorf) , Däbritz - Schüller, Popp

Nigeria: Nnadozie - Okeke, Ebi, Nwabuoku (46. Ajibade), Ohale - Ordega, Ayinde, Okobi, Kanu (84. Ogebe) - Ihezuo (77. Uchendu), Oparanozie

Schiedsrichterin: Yoshimi Yamashita (Japan)

Gelbe Karten: Popp, Huth / Nwabuoku, Oparanozie, Ajibade

Zuschauer: 17.988