England hat sich vorzeitig für die Runde der letzten 16 Teams bei der Fußball-WM in Frankreich qualifiziert. Jodie Taylor (61.) schoss ihr Nationalteam zum 1:0-Sieg gegen Außenseiter Argentinien. England führt die Gruppe C mit sechs Punkten an und kann nicht mehr von den mit einem Punkt auf dem dritten Platz liegenden Südamerikanerinnen (1) überholt werden. Im letzten Gruppenspiel gegen den Zweiten Japan geht es für England um den Gruppensieg (19. Juni, 21 Uhr Liveticker bei SPIEGEL ONLINE).

Wie beim überraschenden 0:0 im Auftaktspiel gegen Japan wählte Argentinien eine sehr defensive Taktik. Der 37. der Weltrangliste überließ England von Beginn an das Spiel. Die Three Lionesses versuchten, die gegnerischen Reihen auseinanderzuziehen und über die Außenbahnen in den Strafraum einzudringen. Erstmals gelang das, als Lucy Bronze mit einer Flanke von der rechten Seite Jill Scott bediente (13.), deren Kopfball Torhüterin Vanina Correa aber festhielt.

Correa pariert einen Elfmeter

Wirklich brisant wurde es eine Viertelstunde später: Alex Greenwood dribbelte mit dem Ball durch den argentinischen Strafraum und wurde von Ruth Bravo umgegrätscht (28.). Schiedsrichterin Qin Liang entschied richtigerweise auf Elfmeter. Nikita Parris trat an, aber Correa parierte den halbhohen Schuss ins rechte Eck stark mit einer Hand. Zu einer gefährlichen Chance kam Argentinien nicht. Dafür hatten die Europäerinnen kurz vor der Pause erneut die Chance zur Führung. Doch Beth Mead scheiterte freistehend an der erneut herausragend parierenden Correa (41.).

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte: mit einer Correa-Parade. Nach einem Freistoß kam Parris im Strafraum zu einem Abschluss per Dropkick, den Correa aber abwehrte (53.). Einen Kopfball von Taylor aus kurzer Distanz hielt die Torhüterin fest (56.). Dann geschah es aber doch: Bethany Mead wurde links im Strafraum freigespielt und bediente Taylor im Zentrum, die aus kurzer Distanz zur Führung einschob (61.). Danach dominierte England weiter mit mehr Ballbesitz und genauerem Passspiel. England kam am Ende auf 19 Torschüsse, Argentinien nur auf drei.

Im zweiten Gruppenspiel des Tages hatte Japan Schottland 2:1 besiegt. Während es für England im dritten Spiel (19. Juni) um den Gruppensieg geht, spielt Argentinien gegen Schottland um den dritten Platz, der für das Erreichen des Achtelfinals noch reichen könnte.

England - Argentinien 1:0 (0:0)

1:0 Taylor (61.)

England: Telford - Bronze, Houghton, McManus, Greenwood - J. Scott, Moore, Parris (87. Daly), Kirby (89. Carney) , Mead (81. Stanway) - Taylor

Argentinien: Correa - Sachs, Barroso, Cometti, Stabile - Banini (68. Larroquette), Bravo, Mayorga, Benitez (77. Santana), Bonsegundo - Sole Jaimes (90. Oviedo)

Schiedsrichterin: Qin (China)

Gelbe Karten: Moore / Barroso, Cometti