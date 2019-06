Fürs Achtelfinale war das Team des Gastgebers vorher schon qualifiziert - entsprechend entspannt haben die Französinnen ihr drittes Gruppenspiel bei der Fußball-WM bestritten. Gegen Nigeria reichte es in Rennes trotz drückender Überlegenheit nur zu einem knappen 1:0 (0:0) - mit drei Erfolgen in drei Spielen ist ihnen der Gruppensieg dennoch sicher.

Abwehrstar Wendie Renard von Olympique Lyon erzielte in der 75. Minute den Siegtreffer per Foulelfmeter - unter glücklichen Umständen für die Gastgeber. Renard hatte zunächst verschossen. Weil die Torfrau Nigerias allerdings einen Schritt zu weit vor der Linie stand, wurde der Strafstoß wiederholt - diesmal erfolgreich.

Trainerin Corinne Diacre hatte mehrere Leistungsträgerinnen geschont - so saß Torjägerin Eugenie Le Sommer zunächst auf der Bank. Man merkte der Equipe Tricolore die Personalwechsel durchaus an. Die Französinnen waren zwar feldüberlegen, aber gegen die kampfstarke nigerianische Defensive ergaben sich kaum größere Torgelegenheiten für die B-Elf. Da die Afrikanerinnen bei ihren wenigen Kontern auch kaum gefährlich waren, ging es folgerichtig torlos in die Pause.

Nach dem Wechsel erhöhten die Französinnen den Druck, Diacre brachte mit Le Sommer und Diani von der Bank zwei frische Offensivkräfte. Es gab für Nigeria kaum noch Entlastung. Die Torschussbilanz bis zur Mitte der zweiten Hälfte lautete 16:1 für Frankreich. Nur ein Tor wollte nicht fallen.

Selbst der Foulelfmeter, der durch den Eingriff des Videoschiedsrichters gepfiffen wurde, schien ihnen zunächst nicht zu helfen. Renard setzte den Strafstoß an den Außenpfosten. Für das Foul hatte Nigerias Ngozi Ebere zuvor Gelb-Rot gesehen. Dann jedoch kam es zur Wiederholung des Elfmeters - und der Sieg war doch noch perfekt.

Die Nigerianerinnen müssen nun zittern. Sie schließen die Gruppe mit drei Zählern als Dritte ab, das könnte fürs Achtelfinale reichen. Aber das ergeben erst die Resultate der anderen Gruppen.

Frankreich - Nigeria 1:0 (0:0)

1:0 Renard (75. Foulelfmeter)

Frankreich: Bouhaddi - Perisset, Mbock Bathy, Renard, Majri - Cascarino (62. Le Sommer), Henry, Bilbault, Asseyi - Gauvin (63. Diani), Thiney (89. Geyoro)

Nigeria: Nnadozie - Okeke, Ebi, Ohale, Ebere - Ayinde, Chikwelu , Okobi-Okeoghene - Ordega (85. Nwabouko), Oshoala (85. Imo), Oparanozie (90. Kanu)

Schiedsrichterin: Borjas (Honduras)

Gelbe Karten: Nnadozie, Chikwelu / Gauvin

Gelb-Rote Karte: Ebere