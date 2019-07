Europameister Niederlande hat das Finale der Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich erreicht. Im Groupama Stadion von Lyon siegten die Niederländerinnen 1:0 (0:0) nach Verlängerung gegen Deutschland-Bezwinger Schweden und treffen nun auf Topfavorit USA. Bei der zweiten WM-Teilnahme steht Oranje erstmals im Finale. Das entscheidende Tor erzielte Jackie Groenen (99. Minute).

Nach einer äußerst schwachen ersten Hälfte, in der Schweden leichte Vorteile und die einzigen nennenswerten Torchancen durch Stina Blackstenius (13.) und Lina Hurtig (37.) hatte, wurde das Niveau auch nach der Pause nicht viel besser. Das lag vor allem an den Niederländerinnen, bei denen keine Spielidee zu erkennen war. Immerhin bekamen die Torhüterinnen nun etwas zu tun: Zuerst lenkte Sari van Veenendaal einen Schuss von Nilla Fischer an den Pfosten (56.). Auf der anderen Seite war Hedvig Lindahl bei einem Kopfball von Vivianne Miedema zur Stelle - der Ball klatschte an die Querlatte (64.).

Je länger das zweite Halbfinale andauerte, desto mehr lebte das Spiel von der Spannung, doch gerade bei den Niederländerinnen war bis in die Schlussphase der Nervosität auf dieser ungewohnt großen Fußballbühne zu erkennen. Die eingewechselte Shanice van de Sanden zwang Lindahl in der Nachspielzeit zu einer weiteren Glanzparade und so kam es zur Verlängerung, die der neutrale Beobachter sich eher für das hochklassige erste Halbfinale zwischen den USA und England gewünscht hätte.

FRANCK FIFE AFP Jackie Groenen

In der Verlängerung bauten die Schwedinnen jedoch körperlich ab und so wurden die Europameisterinnen besser. Van de Sanden wurde auf der rechten Seite immer stärker und die Abwehr um Fischer wurde zusehends unter Druck gesetzt. Groenen kam etwas zufällig an den Ball, aber ihr Flachschuss aus 20 Metern schlug unhaltbar für Lindahl im linken Eck ein.

Nach dieser Leistung ist die Favoritenrolle im Finale am kommenden Sonntag (17 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Lyon noch klarer verteilt. Titelverteidiger USA ist mit der vorhanden Athletik jederzeit in der Lage, die Niederlande unter Druck zu setzen. Im Spiel um Platz drei trifft Schweden am Samstag in Nizza auf England.

Niederlande - Schweden 1:0 (0:0) n.V.

1:0 Groenen (99.)

Niederlande: Van Veenendaal - van Lunteren, van der Gragt, Bloodworth, van Dongen - Groenen, van de Donk, Spitse - Beerensteyn (72. van de Sanden), Miedema, Martens (46. Roord)

Schweden: Lindahl - Glas, Fischer, Sembrandt, Eriksson (111. Andersson) - Rubensson (79. Zigiotti), Asllani, Seger - Jakobsson, Blackstenius (111. Larsson), Hurtig (79. Janogy)

Schiedsrichterin: Beaudoin (Kanada)

Gelbe Karten: Spitse, van de Donk - Zigiotti

Zuschauer: 48.452