Die Erkenntnis des Spiels: Der WM-Turnierbaum ist eine schief gewachsene Pflanze. Während sich auf der einen Seite die USA, England und Frankreich im Hochniveaubereich bespielten, ruckelte und wackelte es auf der anderen bei Schweden, Niederlande, Italien und Deutschland. Die Niederlande stehen nun im Finale, werden dort chancenlos sein und dürfen sich bei der zweiten WM-Teilnahme überhaupt über den Titel des Vizeweltmeisters freuen. Sari van Veenendaal, Jackie Groenen und dem Turnierbaum sei Dank.

Das Ergebnis: Europameister Niederlande hat Deutschland-Bezwinger Schweden in Lyon 1:0 nach Verlängerung besiegt und trifft im Finale der Fußball-WM 2019 auf die USA, die sich 2:1 gegen England durchgesetzt hatten. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Vom Anpfiff weg verpuffte der Matchplan der Niederländerinnen, wie auch immer er ausgesehen haben mag. Schweden setzte wie beim Viertelfinalsieg gegen Deutschland auf Konter, hatte aber erkannt, dass dieses Mal mehr Gefahr aus dem Mittelfeld drohte als bei der DFB-Elf. Dementsprechend attackierte man höher, um den technisch starken Aufbauspielerinnen die Luft zum Atmen zu nehmen. Das funktionierte prächtig. Die Niederländerinnen setzten ihre drei starken Stürmerinnen kein einziges Mal in Szene, Schweden vermied Standardsituationen und kam selbst zur besten, weil einzigen Chance der ersten 45 Minuten: nach Traumpass von Sofia Jakobsson musste Hollands Torfrau van Veenendaal gegen den Schuss aus halbrechter Position von Stina Blackstenius ihre ganze Klasse aufbieten (13. Minute). Mehr war nicht.

Flach statt tief: Während Teams wie die USA und England die ganze Tiefe ihres Kaders in diesem Turnier ausgenutzt haben, blieb Hollands Trainerin Sarina Wiegmann bis auf kleine Anpassungen beim vertrauten Personal. Ein Ansatz, der wohl auch der mangelnden Klasse des Kaders geschuldet ist. Gegen Schweden kam Lineth Beerensteyn nach fünf Einwechslungen zu ihrem ersten Startelfeinsatz - und einer Sonderaufgabe: Bei gegnerischem Ballbesitz verfolgte sie die aufrückenden Skandinavierinnen bis zum eigenen Sechzehner. Nachteil: Nach vorne war der Weg dann aber selbst für die schnelle Spielerin des FC Bayern zu weit.

Laurent Cipriani/AP Sari Van Veenendaal guckt den Ball an den Pfosten

Die zweite Hälfte: Pfosten hier, Latte da: Erst lenkte van Veenendaal einen Schuss von Nilla Fischer mit den Fingerspitzen an den Pfosten (56.), dann sorgte Hedvig Lindahl dafür, dass der Kopfball von Vivianne Miedema nur am Gebälk landete (63.) - zwei großartige Paraden! Das war's dann aber auch schon wieder in einer Partie, die sich über 90 Minuten anfühlte wie eine Begegnung zwischen Schalke 04 und Schalke 04. Den leichten Grusel beim Lesen müssen Sie jetzt aushalten. 30 Minuten extra.

Die Verlängerung: Die Ex-Frankfurterin Groenen, die wie ihr großes Vorbild Johan Cruyff mit der Nummer 14 spielt, schoss in der 99. Minute aus 20 Metern halbrechter Position ins linke Eck. Dieses Mal war Lindahl chancenlos. In der Nachspielzeit musste Kosovare Asllani nach minutenlanger Behandlungszeit mit stabilisiertem Nacken vom Feld getragen werden. Der Applaus zu ihrer Aufmunterung war der wichtigste des Abends.

Franck Fife/AFP Jubelnde Niederländerinnen

Bloodworth gegen Blackstenius: Klingt wie ein kuttenbejubelter und kultischer Gitarrenband-Zweikampf auf einer Heavy-Metal-Bühne in den frühen Neunzigerjahren, war aber nur das schöne Nachnamenduell zwischen niederländischer Verteidigerin und schwedischer Angreiferin. Schade eigentlich.

Die Schlussakkorde: Die Niederlande trifft nun am Sonntag um 17 Uhr auf die USA (Liveticker SPIEGEL ONLINE), deren Spielerinnen sich schon ein paar neue Jubelgesten ausdenken dürfen. Zu deutlich der Niveauunterschied zwischen beiden Teams und nicht einmal ein Trauma wie das US-amerikanische Olympia-Aus 2016 gegen Schweden können die Niederländerinnen für sich ins Feld führen. Peter Gerhardssons Team begegnet im Spiel um Platz drei am Samstag (17 Uhr) England.

Niederlande - Schweden 1:0 (0:0) n.V.

1:0 Groenen (99.)

Niederlande: van Veenendaal - van Lunteren, van der Gragt, Bloodworth, van Dongen - Groenen, van de Donk, Spitse - Beerensteyn (71. van de Sanden), Miedema, Martens (46. Roord)

Schweden: Lindahl - Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson (111. Andersson) - Rubensson (79. Zigiotti), Asllani, Seger - Jakobsson, Blackstenius (111. Larsson), Hurtig (78. Janogy)

Schiedsrichterin: Beaudoin (Kanada)

Gelbe Karten: Spitse / Zigiotti

Zuschauer: 48.452