Norwegen hat sein WM-Achtelfinale in Nizza 4:1 im Elfmeterschießen gegen Australien gewonnen und zum ersten Mal seit 2007 wieder das WM-Viertelfinale erreicht. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Den Führungstreffer der Norwegerinnen erzielte Isabell Herlovsen (31. Minute), Australien glich durch Elise Kellond-Knight aus (83.).

Nicht einmal 30 Sekunden waren gespielt, da hätte Australiens Star-Spielerin Sam Kerr ihr Team fast in Führung gebracht. Am linken Strafraumeck entledigte sie sich mit einer Körpertäuschung ihrer Gegenspielerin, zog nach ihnen und schoss nur knapp am linken Pfosten vorbei. Wenige Minuten später war es ihre Sturmpartnerin Hayley Raso, die nach einem schönen Doppelpass im gegnerischen Strafraum Norwegens Torfrau Ingrid Hjelmseth prüfte (6.).

Australien drückte, Norwegen traf: Karina Saevik schickte mit einem starken Pass Herlovsen, die vom schlechten Stellungsspiel Alanna Kennedys profitierte und frei vor Williams stark ins rechte Eck verwandelte (31.).

Ausgleich durch eine direkt verwandelte Ecke

Dann wieder Aufregung auf der Gegenseite: Nachdem Maria Thorisdottir kurz vor der Pause der Ball an den Arm (oder war es noch der Oberkörper?) sprang, entschied Schiedsrichterin Riem Hussein zunächst auf Strafstoß. Videoschiedsrichter Felix Zwayer intervenierte und nachdem sich die Unparteiische die Szene selbst noch zahlreiche Male angesehen hatte, revidierte sie ihre ursprüngliche Entscheidung. Das strittige Ende einer spektakulären Hälfte.

Rasant ging es auch nach dem Wiederanpfiff weiter. Für Australien vergaben Caitlin Foord (52. und 58.) und Tameka Yallop (62.) den Ausgleich, Graham Hansen ließ für Norwegen das 2:0 liegen (56. und 64.). Kurios der Ausgleich: Kellond-Knight traf in der 83. Minute mit einem Eckstoß, der durch Mit- und Gegenspielerinnen hindurch flog und am langen Pfosten einschlug. Es sollte nicht der letzte Aufreger der regulären Spielzeit bleiben: In der Nachspielzeit traf Graham Hansen mit einem wunderschönen Schuss nur den Innenpfosten des australischen Tores.

In der Verlängerung folgten nun Chancen auf beiden Seiten im Minutentakt, unter anderem ein Lattenschuss von Vilde Bøe Risa. In der 104. Minute flog Kenedy nach einer Notbremse vom Platz - es war die erste Rote Karte bei dieser Weltmeisterschaft. In Unterzahl retteten sich die Australierinnen ins Elfmeterschießen. Dort vergaben Kerr und Emily Gielnik. Alle vier norwegischen Spielerinnen verwandelten sicher.

Der Viertelfinalgegner Norwegens wird in der Partie England - Kamerun (Sonntag, 17.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) ermittelt.

Norwegen - Australien 5:2 (1:1, 1:0) n.E.

1:0 Herlovsen (31.)

1:1 Kellond-Knight (83.)

Elfmeterschießen:

1:0 Graham Hansen

Kerr verschießt

2:0 Reiten

Gielnik verschießt

3:0 Mjelde

3:1 Catley

4:1 Engen

Norwegen: Hjelmseth - Moe Wold (102. Hansen), Mjelde, Thorisdottir, Minde - Saevik (72. Maanum), Bøe Risa, Engen, Reiten - Graham Hansen, Herlovsen (77. Utland) Australien: Williams - Carpenter (120. Harrison), Kennedy, Catley, Kellond-Knight (94. Polkinghorne) - Logarzo, Van Egmond (116. Roestbakken), Yallop - Raso (74. Gielnik), Kerr, Foord

Schiedsrichterin: Hussein (Deutschland)

Gelbe Karten: Minde, Utland, Bøe Risa / -

Rote Karte: Kennedy (104.)

Zuschauer: 12.229