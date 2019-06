Vielleicht sind Sie ja ein Mia-Hamm-Fan? Die US-Amerikanerin war ihrer Zeit voraus und der erste Superstar im Fußball der Frauen. Oder halten Sie es mit Birgit Prinz, der deutschen Torjägerin und zweifachen Weltmeisterin? Eventuell sind Sie aber auch ein Technik-Fanatiker, der natürlich die Brasilianerin Marta zur besten Spielerin der WM-Geschichte küren würde?

Der SPIEGEL hat eine individuelle Rangliste der besten Spielerinnen der WM-Geschichte erstellt (die ganze Liste finden Sie hier). Aber wir wollen natürlich auch wissen, welche Fußballerin aus den Top 20 für Sie persönlich die Nummer eins ist. Stimmen Sie ab!

Und so geht es: Sie sehen zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie die Spielerin an, die Sie für die bessere halten. Die andere verschwindet, eine neue erscheint - wieder können Sie die Ihrer Meinung nach bessere Spielerin anklicken. Am Ende bleibt die Siegerin übrig - Ihre Nummer eins.