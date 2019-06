Szene des Spiels: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste Wendie Renard nach einer Ecke nicht mal richtig hochspringen, um das 3:0 erzielen. Gegen die 1,87 Meter große Abwehrspielerin war für die körperlich kleineren Südkoreanerinnen in der Luft nichts zu holen. Renard hatte Frankreich schon in der 35. Minute - ebenfalls per Kopf - in Führung gebracht.

Das Ergebnis: Frankreich hat das Eröffnungsspiel der Fußball-WM der Frauen gegen Südkorea mit 4:0 (3:0) gewonnen. Hier geht's zum Spielbericht.

Erste Hälfte: Die Équipe de France de football féminin setzte den Gegner von Beginn an unter Dauerdruck und kam im Minutentakt in die Nähe des gegnerischen Strafraums. Nach gerade neun Minuten gingen die Gastgeberinnen in Führung. Nach einem Ballverlust Südkoreas traf Eugénie Le Sommer nach Vorarbeit von Amandine Henry unhaltbar unter die Latte. In der Folge ließen die Französinnen es etwas ruhiger angehen, dominierten die Partie aber weiterhin klar. Mit 3:0 Toren, 17:0 Torschüssen und 11:1 Ecken ging es in die Pause.

Rekord-Sommer: Le Sommer hat mit ihrem Führungstor nicht nur das früheste Tor in einem WM-Eröffnungsspiel geschossen, sondern auch das fünfte Mal in Folge im ersten Turnierspiel Frankreichs ein Tor erzielt.

Zweite Hälfte: Nach Wiederanpfiff zeigte Südkorea sich stabiler, auch weil Frankreich nicht mit so viel Verve loslegte wie noch zu Spielbeginn. Die Gastgeber konnten zwar bis zum Strafraum relativ ungestört kombinieren, dort bauten die Südkoreanerinnen aber ein Abwehrbollwerk auf. Zu Torgelegenheiten kamen die Französinnen dennoch. Südkorea hatte in der 78. Minute immerhin eine richtig gute Chance, aber Lee vergab kläglich. Frankreich zeigte noch einige interessante Eckball-Varianten und erzielte in der 85. Minute durch Amandine Henry das 4:0.

Spielerin des Spiels: Wendie Renard erzielte nicht nur zwei Tore, auf sie flog nahezu jeder hohe Ball in Nähe des gegnerischen Strafraums. Nicht, dass ihre Teamkolleginnen nicht auch am Boden klar überlegen gewesen wären. Auch das wegen Abseits korrekterweise nicht gegebene vermeintliche 2:0 durch Griedge Mbock Bathy hatte Renard per Kopf vorbereitet. Die 28-Jährige hat zehn ihrer letzten elf Tore mit dem Kopf erzielt.

Langeweile nur für Eine: Frankreichs Torfrau Sarah Bouhaddi hatte lange nichts zu tun. Ihr Anteil am dritten Zu-Null-Sieg im dritten WM-Duell gegen Südkorea (2003 1:0 in der Gruppenphase, 2015 3:0 im Achtelfinale) lässt sich also schwer beziffern. In der 64. Minute musste sie das erste Mal eingreifen, fing eine Flanke ab. Bei der größten Chance für Südkorea durfte Bouhaddi sich nicht auszeichnen. Lee schoss frei vorm Tor daneben.

Drei für die Nummer drei: Kim Min-Jung ist eigentlich die dritte Torhüterin bei Südkorea. Da aber beide Kolleginnen verletzt ausfallen, kam Kim zu ihrem vierten Länderspiel. Bei den drei Gegentoren in der ersten Hälfte war sie ebenso machtlos wie beim Treffer kurz vor Schluss. Insgesamt zeigte sie eine ordentliche Partie, hielt, was zu halten war. Südkoreas Niederlage hätten wohl auch Torhüterin Nummer eins und zwei nicht verhindern können.

VAR-Premiere: Nach den Herren im vergangenen Jahr wird nun erstmals auch bei einer WM der Frauen der Video-Schiedsrichterassistent eingesetzt. Einmal griff er ein. Das vermeintliche 2:0 durch Griedge Mbock Bathy in der 27. Minute wurde überprüft und aberkannt. Es dauerte zwar fast drei Minuten, bis im VAR Room eine Entscheidung gefallen war, aber als sie dann kam, war sie korrekt. Verrückterweise versuchten die Französinnen gar nicht erst, minutenlang auf Schiedsrichterin Claudia Umpierrez aus Uruguay einzureden. Die müssen noch viel lernen.

Alors on danse: Die Stimmung war großartig im mit 45.261 Zuschauern ausverkauften Parc des Princes. Nur nach dem aberkannten Tor war es kurz leiser im Stadion. In der zweiten Hälfte funktionierte dann sogar die La-Ola-Welle. Im Vorfeld der Partie war in Paris noch wenig von WM-Stimmung zu spüren gewesen. Wenn der Gastgeber aber weiter so begeisternd spielt - und es im späteren Turnierverlauf wahrscheinlicher wird, dass erstmals der aktuelle Weltmeister der Männer und der Frauen aus einem Land kommen - dann könnte dieses Team eine WM-Euphorie entfachen. Also in Frankreich.