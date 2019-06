Nach einer Brustkrebs-Diagnose hat die kanadische Schiedsrichterin Carol Anne Chenard ihre Teilnahme an der am Freitag beginnenden WM in Frankreich abgesagt. Das teilte der Weltverband Fifa mit.

Pierluigi Collina, Chef der Fifa-Schiedsrichterkommission, sagte in Paris: "Diese Nachricht war ein Schock für uns. Zum Glück wurde der Krebs in einem frühen Stadium diagnostiziert, also sind wir sehr zuversichtlich, dass sie gesund wird."

Weiterer Ausfall

Die beiden Schiedsrichterassistentinnen Chenards, Chantal Boudreau und Kathryn Nesbitt, werden in Frankreich dabei sein und regulär bei Spielen zum Einsatz kommen. Ebenfalls die Endrunde verpassen wird die Chinesin Cui Yongmei. Die Schiedsrichterassistentin leidet an Herzproblemen. Einen Ersatz wird es nicht geben.

FIFA Women‘s World Cup - Match officials appointed for Opening game between vs. Paris, 07 June 2019



Ref: Claudia UMPIERREZ

ARef 1: Luciana MASCARANA

ARef 2: Monica AMBOYA

4th. Official: Melissa BORJAS

VAR: Mauro VIGLIANO @FIFAWWC pic.twitter.com/zgkSagxHBq — FIFA Media (@fifamedia) 4. Juni 2019

Die Fifa gab zudem bekannt, dass Claudia Umpierrez aus Uruguay das Eröffnungsspiel am Freitag (21 Uhr, Liveticker: SPIEGEL ONLINE, TV: ZDF) zwischen Frankreich und Südkorea leiten wird. Aus Deutschland sind Bibiana Steinhaus und Riem Hussein als Hauptschiedsrichterinnen bei der WM im Einsatz.