Seit 1991 werden Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen ausgetragen. In den bisherigen sieben Turnieren gab es vier verschiedene Sieger: USA, Norwegen, Deutschland und Japan. Diese Nationen haben viele exzellente Fußballerinnen hervorgebracht - und dominieren auch die SPIEGEL-Rangliste der 50 besten Spielerinnen der WM-Historie.

Am Abend beginnt die WM 2019 in Frankreich (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: ZDF). Wir haben die sieben ausgetragenen Weltmeisterschaften ausgewertet und ein subjektives Ranking erstellt. Dabei flossen folgende Kriterien in die Bewertung ein: